Примсоцбанк разыгрывает билеты на концерт группы «Звери» во Владивостоке

У подписчиков Instаgram-аккаунта Примсоцбанка есть возможность выиграть билеты на концерт группы «Звери» (12+). Розыгрыш проходит с 21 по 27 сентября включительно.



Для того, чтобы поучаствовать пользователям социальной сети необходимо:



• Подписаться на аккаунт банка - @primsotsbank ;

• Отметить друга в комментарии под публикацией о розыгрыше друга и написать «Хочу на Звери»;

• Сделать репост публикации себе в историю.



К участию допускаются только «живые» пользователи, а не боты, конкурсные аккаунты и профили магазинов и салонов. В комментариях разрешается отмечать настоящих друзей, а не известных блогеров, звёзд или несуществующих людей. Чем больше комментариев вы оставите, тем выше ваши шансы на победу.



28 сентября администраторы страницы подведут итоги с помощью генератора случайных чисел и определят трёх победителей. Счастливчикам достанется по два билета на концерт. Отметим, концерт группы «Звери» пройдет во Владивостоке в Фетисов-арене 11 ноября в рамках гастрольного тура «У тебя в голове». Программа будет насыщена хитами всех лет творческой деятельности Ромы Зверя и лучшими композициями из последних релизов.