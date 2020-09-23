ПСБ и крупнейший девелопер Удмуртии будут развивать жилищное строительство и доступную ипотеку

ПСБ и КОМОССТРОЙ (Удмуртия) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В присутствии председателя ПСБ Петра Фрадкова документ подписали руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы банка Константин Басманов и основатель компании Андрей Осколков.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут развитие инвестиционных проектов жилищной инфраструктуры, а также улучшение условий ипотечного кредитования населения в регионах работы девелопера.

«КОМОССТРОЙ – наш многолетний партнер, сильный и опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера бизнес-интересов компании не ограничивается территорией одного региона, и ПСБ сможет поддержать её в вопросах расширения географии проектов», – прокомментировал Константин Басманов.

Андрей Осколков подчеркнул, что подписание соглашения – это очередной шаг в развитии двустороннего сотрудничества. «Уверены, что поддержка ПСБ поможет компании и дальше возводить новые жилые дома, не снижая высокого темпа и неизменного качества строительства», – отметил он.

КОМОССТРОЙ® – группа компаний, лидер на рынке строительства жилой недвижимости Удмуртской Республики. Компания основана в 2004 году, 16 лет успешно реализует проекты по жилой и коммерческой застройке в г. Ижевск и г. Казань. Девелоперская компания полного цикла, за время работы введено в эксплуатацию более 1 млн. кв. метров комфортного и благоустроенного жилья. В настоящее время в жилых домах, построенных компанией, проживает около 28 тысяч человек. Ежегодные объемы ввода жилья в эксплуатацию составляют 100 тыс. кв. метров, это соответствует 33% рынка Удмуртской Республики. По данным Единого реестра застройщиков, компания входит в ТОП-3 по России по уровню надежности. Компания одной из первых в России перешла на проектное финансирование строительства и располагает самым большим земельным банком столице Удмуртии – городе Ижевск, – в том числе строительными площадками для жилой многоквартирной застройки в черте города.