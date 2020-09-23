Белорусский рубль: рекордный обвал с начала 2016 года

В августе, на фоне ажиотажного спроса на валюту со стороны населения и предприятий, белорусский рубль рухнул к валютной корзине на максимальную величину с января 2016 года за счет одновременного сильного роста курсов всех иностранных валют.

Так, в августе стоимость доллара США выросла с 2,4386 до 2,6631 бел. руб. (+9,21%), рост «американца» идет второй месяц. Европейская валюта подорожала с 2,8660 до 3,1668 бел. руб. (+10,50%), она растет четвертый месяц. Российская валюта прибавила в цене с 3,3226 до 3,5702 бел. руб. за 100 российских (+7,45%). В результате валютная корзина подорожала за август на 8,58%. С начала года к концу августа доллар подорожал на 26,60%, евро подорожал на 34,62%, а российский рубль подорожал на 4,87%. Валютная корзина выросла за это время на 16,65%. При этом все три валюты и корзина обновил исторические максимумы.

По данным Нацбанка, в августе субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе $651,5 млн (после продажи $53,5 млн в июле). Это максимальная чистая покупка с декабря 2010 года! Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на $622,2 млн (после покупки $215,6 млн в июле), оставаясь нетто-покупателем девятый месяц подряд. При этом чистая покупка наличной валюты составила $298,6 млн (после чистой покупки $65,8 млн в июле). Чистая покупка безналичной валюты составила $323,6 млн (после чистой покупки $149,9 млн в июле). Как общая покупка валюты, так и отдельные цифры по наличной и безналичной валюте являются рекордными с декабря 2014 года!

Именно всплеск девальвационных ожиданий, и как следствие – рекордный спрос на валюту как со стороны населения, так и предприятий, обеспечил в августе падение белорусского рубля.

В июле сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса четвертый месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, $89,8 млн (после $96,0 млн в июне). Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным $283,7 млн ($328,4 млн в июне). Сальдо внешней торговли товарами столь же привычно оказалось отрицательным, минус $193,9 млн (минус $132,4 млн в июне). Июль оказался не самым благоприятным месяцем для внешней торговли. Положительное сальдо торговли услугами по сравнению с июнем сократилось, а отрицательное сальдо торговли товарами, напротив, возросло. Это привело к сокращению общего положительного сальдо, но все же позволило ему остаться положительным.

Из-за падения доверия населения срочные депозиты в банках продолжили снижение, причем, рекордными темпами. Рублевые депозиты снижались третий месяц, а валютные – восьмой месяц подряд. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения снизились в августе на 270,8 млн бел. руб. до 4,653,3 млн бел. руб. (-5,5%). Их снижение с начала года составило 478,1 млн бел. руб. (-9,3%). Срочные валютные депозиты населения снизились в августе на $416,2 млн до $5,146,6 млн (-7,5%). Их снижение с начала года составило $1,069,7 млн (-17,2%).

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 3,8%, за последние 12 месяцев рост цен составил 5,6% по сравнению с 5,2% месяцем ранее.

Тем не менее, с начала сентября белорусский рубль перешел к восстановлению. Это, по всей видимости, связано с тем, что предприятия, покупавшие валюту в августе, перешли к ее продаже. А население исчерпало рублевый ресурс для покупки валюты. По нашим прогнозам, в течение ближайшего месяца белорусский рубль продолжит свое восстановление ко всем валютам. За это время доллар может снизиться до 2,52 бел. руб., евро снизится до 2,90 бел. руб., а российская валюта снизится до 3,23 бел. руб. за 100 российских. Однако значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов, и т.д.) могут внести существенные коррективы в этот сценарий.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»