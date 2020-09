Аналитики ПСБ оценили возможную покупку Яндексом Тинькофф банка

Екатерина Крылова, управляющий эксперт ПСБ, и Роман Антонов, главный аналитик ПСБ, в целом позитивно оценивают инициативу объединения компаний и рассчитываем на значительный синергетический эффект:



- Вчера TCS Group опубликовала на сайте Лондонской фондовой биржи сообщение, из которого следует, что головная структура Тинькофф Банка ведет переговоры о своей продаже Яндексу. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением Яндекс может заплатить за каждую акцию банка по $27,64, что в сумме составит около $5,48 млрд. Потенциальная цена сделки предполагает премию в 6,3% (к вчерашнему закрытию) и оценивает TCS по мультипликатору P/BV’20 в 3,0x и P/E 2021 в 8,2х. Подробные параметры не сообщались, но по данным различных СМИ предполагается покупка Яндексом 100% доли в Тинькофф банке. Часть сделки может быть профинансирована деньгами, часть — акциями Яндекса. Озвученное соглашение не носит обязательного характера, а окончательные условия еще подлежат проверке и согласованию.

За что так дорого может заплатить Яндекс? За высокомаржинальный (чистая маржа - 19,3% за 6 мес. 2020 г.) банк с самой высокой рентабельностью капитала среди топ-20 банков (40%), что перекрывает достаточно высокую долю (выше среднего по системе – 8,8%) проблемных кредитов – 10,8% за 6 мес. 2020 г. В то же время возможная покупка несет в себе некоторые кредитные риски, так как для Яндекса банковский бизнес – новое направление, поэтому крайне важным моментом будет сохранение текущей управленческой команды TCS Group.



Как будет устроена сделка? По данным финансовой отчетности Яндекса объем денежных средств на балансе компании составляет $2,58 млрд., еще $1,01 млрд в виде долгосрочного кредита, который брался в первом квартале текущего года и мог быть использован для покупки у Сбербанка доли в Яндекс.Маркет. Таким образом для осуществления сделки в текущих параметрах может потребоваться привлечение дополнительного финансирования и допэмиссия. Доля акций Тинькофф в свободном обращении без учета доли О. Тинькова составляет порядка 30%. При 100% выкупе Яндекс может рассмотреть различные способы осуществления сделки, например, выкупить только долю О. Тинькова, которая напрямую и через связанные компании составляет 62,94%, оставив free float, сделать принудительный выкуп или обменять депозитарные расписки банка на акции Яндекса. Отметим, что потенциальное слияние компаний должно привести к снижению мультипликатора P/E Яндекса к уровням сопоставимым с Alphabet и Facebook.



Какой эффект? Учитывая продажу Сбербанку 25% в Яндекс.Деньги (сделка будет закрыта в 3кв. 2020г), покупка такого крупного технологичного банка как Тинькофф способна упрочить позиции Яндекса на рынке финтеха и позитивно скажется на развитии его экосистемы, позволив расширить клиентскую базу обоих участников сделки и успешно конкурировать со Сбербанком. Так, TCS планирует вдвое (до 20 млн клиентов) нарастить клиентскую базу за счет интеграции в существующие сервисы Яндекса (PoS-кредитование, торговое финансирование через Яндекс.Маркет, эквайринговые услуги для Яндекс.Такси, Яндекс.Доставка, Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда) и усилить диверсификацию бизнес-модели за счет увеличения доли некредитных продуктов (за 6 мес. 2020 г. составила 37% в выручке). На наш взгляд, задачи по увеличению клиентской базы достаточно амбициозны. Столь обширного прироста мы не ожидаем, так как TCS уже привлекает клиентов розницы по четко отработанной и развитой схеме плюс за счет узнаваемости бренда.



В целом мы позитивно оцениваем инициативу объединения компаний и рассчитываем на значительный синергетический эффект, который позволит повысить стоимость акций Яндекса и сделать их еще более привлекательными для инвестирования. Глобально эта сделка создает потенциального игрока с капитализацией в 30 млрд долл., создавая серьезную конкуренцию не только Сбербанку (что, кстати, может увеличить вероятность аналогичной сделки с Mail.ru), но и в целом банковскому сектору, которому придется подстраиваться под новые экосистемы.





23 сентября

Роман Антонов

antonovrp@psbank.ru

Екатерина Крылова

krylovaea@psbank.ru

