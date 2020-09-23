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Школу в Листвянке закрыли на карантин из-за Covid-19

Школу в поселке Листвянка Иркутской области закрыли на двухнедельный карантин с 22 сентября 2020 года. Решение об этом принято после того, как у одного из учителей выявили Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутского района.

- Для предотвращения случаев заражения детей принято решение организовать дистанционное обучение листвянских школьников, - рассказал начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов. 

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По данным оперативного штаба,  c начала учебного года заражения коронавирусом зарегистрировали в 34 образовательных учреждениях Иркутской области. Это 55 детей и 17 взрослых, в связи с этим часть классов ушли на дистанционное обучение, сообщают в областной администрации.

В целом, эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. На 23 сентября в Иркутской области подтверждено 80 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 586. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%. На дынный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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