Хроника девальвации турецкой лиры

В Турции продолжается финансовый кризис с нехваткой долларовых доходов, истощением резервов и стремительной девальвацией лиры, которая пробивает «дно» за «дном» практически в ежедневном режиме. На торгах во вторник курс турецкой валюты к доллару обновил исторический минимум — 7,67 за доллар. За день лира просела на 0,8%, с начала года — на 29%, а относительно уровней 2015 года обвалилась в 3,5 раза.

ЦБ Турции не спешит повышать ключевую ставку и пытается потушить пожар на рынке, продавая валюту из резервов. Но его запасы практически исчерпаны. Начав год с валютными активами на $74 млрд, к началу сентября регулятор имел уже лишь $44,9 млрд. Если вычесть из это суммы резервы коммерческих банков ($44 млрд), то чистые ЗВР Турции практически равны нулю. На прошлой неделе Moody’s понизило и прежде «мусорный» суверенный рейтинг Турции до B2 —уровня Руанды и Уганды и предупредило, что страну ждет «масштабный кризис платежного баланса».

Cитуация в Турции приближается к ситуации с Венесуэлой. При практически нулевых резервах внешний госдолг Турции достигает $100 млрд. При этом сам Центробанк должен $50 млрд по операциям своп, в рамках которых он привлекает валюту на денежном рынке. Это означает, что всех валютных резервов банков на счетах в ЦБ не хватит, чтобы расплатиться по долгам регулятора, если тот потеряет возможность пролонгировать сделки.

Пандемия больно ударила по экономике Турции, лишив лидера тюркского мира валютных доходов. Спад турпотока составил 75% за первое полугодие и 96% в июне. Богатые страны мусульманского мира не спешат оказать Турции поддержку. При этом основной туристический сезон уже близится к концу. Международные резервы России на последнюю отчетную дату составляют $592 млрд. Это позволяет без проблем прокредитовать в случае необходимости не только Беларусь, но и Турцию.

Что Путин попросит взамен? Ну, кроме покупок российского оружия, разумеется, догадаться не трудно — выход из НАТО. Для Турции это, возможно, будет означать смена геополитического статуса. В восточных группах в социальных сетях в текущем году постоянно циркулирует информация о создании военного блока тюркских государств, главную роль в котором будет играть Турция. Вопрос, конечно, не совсем ясный. Казахстан и Киргизия входят в ОДКБ. Впрочем, в будущем возможно сотрудничество двух военных блоков.

Ну и в заключение: ставку Банку Турции, конечно, стоит повысить.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»