В реестр объектов культурного наследия включены 16 объектов, расположенных в центре Иркутска. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Это усадьбы и жилые дома, возведённые в конце ХIХ - начале ХХ веков и обладающие историко-культурной ценностью. Ранее они были включены в областной реестр памятников деревянного зодчества, разработанный в рамках Концепции по сохранению объектов культурного наследия – памятников деревянного зодчества.

Среди них выделяется усадьба Рассушина. Это редкий сохранившийся усадебный комплекс, состоящий из трёх жилых домов. Автором проекта является известный иркутский архитектор А.А. Рассушин. В 1920-е годы усадьбы были муниципализированы и использовались под жильё. За всё время они не претерпели кардинальных изменений в объемно-планировочном построении.



- Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области ведёт активную работу по включению объектов, представляющих историческую и культурную ценность, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Так, в 2020 году в него были включены 33 выявленных объекта культурного наследия региона. Такое же количество выявленных объектов было включено в реестр памятников за весь 2019 год, - отметил Виталий Соколов.

Список зданий, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия:

1. «Усадьба: дом жилой, в котором жил заслуженный деятель науки РСФСР К.П. Сапожков», кон. ХIХ в., 1926-1952 гг. Ул. Сухэ-Батора, 10.

2. «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. Ул. Чехова, 5.

3. «Доходный дом», кон. ХIХ в. Ул. Свердлова, 17.

4. «Доходный дом с модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг. Ул. Свердлова, 16.

5. «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г. Ул. Свердлова, 18.

6. «Доходный дом», кон. ХIХ в. Ул. Марата, 38.

7. «Городское начальное училище им. Кладищевой», 1915-1916 гг. Ул. Чкалова, 7.

8. «Усадьба К.Л. Лаврова: доходный дом, торговая лавка» 1910-е гг. Ул. Фурье, 7а, 7.

9. «Усадьба Егорова: жилой дом, флигель», кон. ХIХ в. Ул. Грязнова, 2, 2/1.

10. «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы» конец ХIХ - начало ХХ вв. Ул. Халтурина, 15.

11. «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в. Ул. Дзержинского, 12, 12а.

12. «Усадьба Жигаловой, позднее Горелова: два доходных дома:», 1907-1915 гг. Ул. Бабушкина, 13, 13/1.

13. «Доходный дом», нач. ХХ в. Ул. Бабушкина, 9.

14. «Доходный дом Бушман А. З.», 1907 г. Ул. Бабушкина, 5.

15. «Доходный дом Трутневой И.И.», 1898 г. Ул. Бабушкина, 3.

16. «Усадьба Рассушина: два жилых дома, флигель», кон. Х1Х - нач. ХХ вв. Ул. Бабушкина, 10, 10а, 10/1.