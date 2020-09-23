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Строительством радиологического корпуса онкодиспансера в Иркутске займется «Росатом»

Строительством радиологического корпуса областного онкодиспансера займется компания «Русатом Хэлскея» Госкорпорации «Росатом» в рамках государственно-частного партнерства, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram. Компания приступит к возведению радиологического корпуса сразу, как только проект получит положительное заключение государственной экспертизы.

“Радиологический корпус областного онкодиспансера – объект нужный и важный. Его ждут не только жители Приангарья, часто на лечение к нам приезжают и пациенты из других регионов, – подчеркнул Игорь Кобзев. - Накануне со специалистами компании побывали на площадке, где планируется возведение радиологического корпуса. Обсудили сроки и перспективы реализации проекта".

Стоимость строительства составляет более 5 миллиардов рублей. Это будет современное медицинское учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, которое позволит выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, оказывать эффективную терапевтическую помощь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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