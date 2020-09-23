Продолжение следует. Новые толчки зафиксировали недалеко от эпицентра землетрясения в Култуке

Два новых подземных толчка зафиксировали утром 23 сентября неподалеку от эпицентра землетрясения, произошедшего в ночь на 22 сентября в Иркутской области. Данные опубликованы на сайте Байкальского филиала Геофизической службы.

Первый толчок, энергетический класс которого – 9,2, произошел в Монголии в 06:04 неподалеку от границы с Россией. Второй толчок зафиксирован в 10:42 в Тункинском районе Бурятии.

Напомним, в районе озера Байкал в Иркутской области в ночь на вторник 22 сентября произошло землетрясение интенсивностью 8,1 балл по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. В Иркутске интенсивность толчков составила 5-6 баллов.