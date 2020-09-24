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Подрядчика заставят переделать асфальт на плотине Иркутской ГЭС

Подрядная организация ООО «Армстрой» заменит некачественно уложенный асфальт на плотине ГЭС. Об этом заявили представители компании «Евросибэнерго», являющейся заказчиком работ, по результатам совещания с мэром Иркутска Русланом Болотовым, сообщает пресс-служба мэрии.

– Техническая оснащенность подрядчика и качество асфальтобетонного покрытия, которое они положили на объекте, оставляет желать лучшего, это видно и невооруженным глазом. Сейчас компания-заказчик начала претензионную работу с подрядной организацией. Уже виден результат – произведена замена спецтехники. Кроме того, подрядчик заверил, что будет проводить работы по замене асфальта так, чтобы не создавать дополнительные неудобства жителям, – отметил Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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