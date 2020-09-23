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В Иркутске приступили к асфальтированию улицы Култукской. завершить объект планируют в октябре

Подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт на улице Култукской, приступила к укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба мэрии.

– Всего будет уложено три слоя асфальта, нижний толщиной 8 сантиметров, основной слой – 7 сантиметров и финальный слой из мелкозернистого асфальта типа «А» толщиной 5 сантиметров. Пока позволяют погодные условия, работы будут вестись в круглосуточном режиме. Общая протяженность асфальтирования 1700 метров, – отметил главный инженер ООО «СПМК-7» Алексей Карнышев.

Сейчас на объекте завершаются работы по обустройству прилегающих коммуникаций, ведется укладка бордюрного камня, установка нового светодиодного освещения. Специалисты независимого строительного надзора и администрации Иркутска ведут ежедневный контроль качества ремонта.

Улица Култукская является самым крупным реконструируемым объектом в Иркутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт улицы начали в прошлом году. На Култукской выполнено строительство ливневой канализации, оборудованы тротуары, дорожные ограждения, отдельные съезды к частным домам. Окончание работ запланировано на октябрь 2020 года.

Отметим, что параллельно с Култукской заканчиваются ремонтные работы на примыкающей к ней улице Красноказачья. Сейчас на улице завершается укладка основного слоя асфальта, обустраиваются парковочные места и коммуникационные люки. Объект планируется сдать 15 октября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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