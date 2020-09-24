«Урок цифры» по искусственному интеллекту продлен на одну неделю

«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» продлевается в российских школах до 4 октября. Соответствующее решение принял программный комитет всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» на основании запросов от педагогов и с целью обеспечить возможность для прохождения урока по более широкому кругу участников.

Интерактивное занятие, разработанное Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, рассказывает детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут проходить уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок по ИИ состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

«Сегодня знания и представления об искусственном интеллекте – это, пожалуй, базовые и функциональные знания, которые нужны всем без исключения выпускникам. Программы искусственного интеллекта прочно входят в содержание образования не только по информатике и технологиям, как профильных предметов, но и всех остальных школьных предметов, курсов по выбору, профориентационных курсов. В этой связи я уверена, что знание об ИИ, умение пользоваться ИИ, представление о программах ИИ будет органично входить в содержание образования по всем предметам», - говорит Татьяна Васильева, заместитель министра просвещения Российской Федерации.

Открытый «Урок цифры» о профориентации школьников в сфере искусственного интеллекта прошел 15 сентября с участием Заместителя Председателя Правительства РФ. «Сегодня в России настоящий дефицит IT-специалистов. Мы ожидаем, что к 2024 году эта потребность вырастет до 300 тысяч сотрудников в год», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время открытого «Урока цифры». Он также отметил, что ежегодно растущий дефицит квалифицированных кадров в сфере информационных технологий остается важным вопросом государственной повестки.

«Проекты фонда по развитию у школьников цифровых навыков действуют уже несколько лет, и мы не только получаем обратную связь от ребят, которые в них участвуют, но и внимательно следим за тем, каких успехов они достигают в своей школьной жизни, при поступлении в вузы, при прохождении стажировок в Сбербанке. Этих детей впереди ждет блестящее будущее, поскольку уже сейчас они учатся использовать технологии из реальной жизни», - сказал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

«За два года существования проекта ученики российских школ, их родители и учителя обратились к интерактивным тренажерам на сайте урокцифры.рф уже более 28 млн раз. Мы наблюдаем неугасающий интерес к формату и содержанию «Уроков цифры». Продление акции позволит еще большему количеству детей и взрослых «прокачать» свои цифровые навыки и поближе познакомиться с такой актуальной в современной экономике технологией, как искусственный интеллект», - комментирует Валентина Куренкова, и.о. директора направления «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика».

Справка о проекте «Урок цифры»

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 28 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

«Урок цифры» стал победителем авторитетной премии в области связей с общественностью PROBA AWARDS в номинации «Лучший проект по эффективности медиа-коммуникаций».