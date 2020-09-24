Основатель SuperJob: Кризис дал толчок к развитию региональной экономики

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал о том, что кризис довольно неожиданно дал возможность развивать региональные экономики.

«Появился шанс для регионов. Это совершенно уникальная история. До сих пор Москва и другие мегаполисы высасывали всю свежую кровь, самые квалифицированные кадры, как черная дыра. Эту тенденцию не могло ничто переломить. При этом регионы развивались, и не все так плохо в Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде – они все равно росли, там развивалась сфера услуг, неплохая медицина, образование за деньги. Те, кто переехали в Москву и не обзавелись якорями в виде ипотеки, семьи, снимали жилье, в пандемию уехали пережидать в регионы», – отметил Захаров.

Именно вернувшиеся в регионы кадры могут дать импульс к развитию местных экономик, считает основатель SuperJob.

«Они продолжали работать удаленно на московских работодателей, и неожиданно обнаружили, что очень востребованы на местном рынке труда со своими прокаченными навыками. При этом у них еще не разорвались местные социальные связи, есть свое жилье, все вокруг знакомы», – рассказал Захаров.

Все эти факторы, по его мнению, привели к тому, что значительная часть решили остаться в небольших городах и не возвращаются в мегаполисы.

«По моим ощущениям, 15-20% высококвалифицированных специалистов не вернулись физически и не собираются возвращаться в условную Москву. Более того, они не собираются работать на столичные компании, а нашли работу у себя дома и очень комфортно себя чувствуют. В регионы вернулись квалифицированные и высокооплачиваемые люди, которые дадут толчок к развитию региональных экономик», – считает эксперт.