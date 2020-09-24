Электромобили: вскоре нас ждет настоящая революция

Электромобили получают все большее распространение во всем мире, обладая несомненными техническими и экологическими преимуществами перед традиционным транспортом. Однако этот процесс тормозит их основной недостаток — дороговизна некоторых комплектующих, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Аналитики подсчитали, что цены на аккумуляторные батареи должны упасть до $100 за кВт·ч, чтобы у электромобилей была возможность конкурировать по стоимости с двигателем внутреннего сгорания. Автопроизводители и отраслевые эксперты считают, что этот рубеж может быть достигнут уже в 2024 г. или даже раньше, что приведет к революции электромобилей, передает портал OilPrice.

По оценкам Bloomberg NEF (BNEF), с 2010 по 2019 годы цены на блоки литий-ионных аккумуляторов снизились на 87% или почти в 8 раз, при этом средневзвешенная стоимость в прошлом году составила $156 за кВт·ч.

«К 2024 году цены на аккумуляторные батареи упадут ниже $100 за кВт·ч на основе средневзвешенного объема, отчасти благодаря внедрению нового химического состава элементов, производственного оборудования и технологий», — говорится в прогнозе BNEF, опубликованном в обзоре по электромобилям Electric Vehicle Outlook 2020.

Рубеж в $100/кВт·ч считается «магическим числом» в отрасли, заявил агентству Bloomberg Венкат Вишванатан, эксперт по электробатареям из Университета Карнеги-Меллона.

Многие автопроизводители работают над достижением этого ценового рубежа. В марте GM заявила, что ее совместное предприятие с LG Chem удешевит стоимость аккумуляторных батарей ниже $100/ кВт·ч.

«В элементах используется запатентованный химический состав с низким содержанием кобальта, а текущие технологические и производственные достижения приведут к еще более низким затратам», — отметили в GM.

В прошлом году руководство Volkswagen сообщило изданию The New York Times, что компания уже платит за батареи менее $100/кВт·ч.

Бостонская консалтинговая группа заявила в начале этого года, что переломный момент для революции электромобилей наступит всего через несколько лет.

По прогнозам Wood Mackenzie, к 2024 г. цены на аккумуляторные батареи упадут ниже уровня в $100/кВт·ч благодаря экономии за счет эффекта масштаба и технологическим улучшениям, а вызванный коронавирусом кризис не помешает этому процессу.

«Глобальная рецессия оставила брешь в секторе электромобилей, однако это царапина на лакокрасочном покрытии, а не повреждение для серьезного ремонта», — отметил Рам Чандрасекаран, главный аналитик отдела транспорта и мобильности WoodMac.