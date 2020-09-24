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Усольчанин расплатился квартирой за кредит

Гражданин задолжал банку более 1 млн рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества, которое было передано на торги, а также вынесено постановление на взыскание исполнительского сбора в размере 18 тыс. рублей.

Денежные средства от реализации двухкомнатной квартиры в центре г. Усолье-Сибирское были перечислены взыскателю и в доход государства. Оставшаяся часть взысканной суммы в размере 70 тыс. рублей переведена гражданину.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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