Недельный чек россиян в сентябре продолжает расти

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 14 по 20 сентября средний чек вырос и достиг уровня 589 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 31 рубль.

На минувшей неделе с 14 по 20 сентября средний чек вырос. Так, недельный средний чек относительно недели с 7 августа по 13 сентября прибавил 12 рублей (2,1%) и остановился на отметке в 589 рублей.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также продемонстрировал рост (5,6% или 31 рубль).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе показал рост в 1,9% или 11 рублей.

Средний чек восстановился на неделе до нормального уровня после спада, вызванного ростом расходов в связи с подготовкой к школе. Динамика недельного чека повторяет динамику прошлого года.