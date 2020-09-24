Стоимость «Яндекса» и «Тинькоффа» выросла на 2 млрд долларов

В момент сделки общая стоимость компаний приближалась к 30 млрд долларов, сообщает РБК.

Суммарная рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф Банк) к окончанию торгового дня 23 сентября выросла почти на 2,1 млрд долларов с момента объявления о предварительной договоренности по слиянию, подсчитал РБК по котировкам на основных биржах компаний — американской Nasdaq для «Яндекса» и Лондонской фондовой бирже (LSE) для TCS.

TCS сообщил о переговорах по продаже «Яндексу» за 5,48 млрд долларов во вторник, 22 сентября, уже после закрытия торгов в Лондоне и окончания основной торговой на Мосбирже. Торги же в Нью-Йорке бумагами «Яндекса» еще продолжались — по их итогам котировки IT-компании взлетели почти на 12%. Стоимость расписок TCS на вечерней сессии Мосбиржи, где присутствует меньше игроков, чем на основной, тоже росла, поднявшись на 10,79%. Однако на следующий день на LSE повышение цены оказалось более скромным — на 6,15% по итогам дня, а котировки «Яндекса» после бурного роста в среду, наоборот, скорректировались в сторону снижения — на 1,9%.