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В Иркутске начали асфальтировать улицу Култукская

Пока позволяют погодные условия, работы будут вестись в круглосуточном режиме. Общая протяженность асфальтирования 1700 метров, сообщил главный инженер ООО «СПМК-7» Алексей Карнышев. 

Сейчас на объекте укладывают бордюры, установка нового освещения. Специалисты независимого строительного надзора и администрации Иркутска ведут ежедневный контроль качества ремонта.

– Замечаний к работе подрядной организации на данный момент нет. Строители работают с соблюдением всех норм и ГОСТов, – отметил главный специалист отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог комитета городского обустройства администрации Иркутска Александр Рассказов. – Отдельно благодарю жителей прилегающих домов, которые активно контролируют ход ремонта. Подрядчик со своей стороны оперативно реагирует на их обращения и дополнительно обустраивает подходы к домам, сточные люки и другие объекты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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