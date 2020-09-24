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Иркутская таможня пресекла незаконную деятельность фирмы-лесоэкспортера в Чунском районе

Фирма организовывала незаконную перевозку древесины неизвестного происхождения в Китай. Общая сумма ущерба составила более 16,8 млн рублей, сообщают в пресс-службе таможни.

Установлено, что директором фирмы в 2016-2017 годах с Маньчжурскими торговыми компаниями (КНР)  был заключен ряд внешнеэкономических контрактов на поставку обрезных лесоматериалов хвойных пород. В целях реализации торговых соглашений, декларации на товары на вывоз древесины на таможенный пост подавались вышеуказанной гражданкой лично. 

При этом в декларациях указывались недостоверные сведения о производителе товара.

Всего по поддельным документам в Китай незаконно было экспортировано более 2,2 тысячи куб. м пиломатериалов хвойных пород неизвестного происхождения на общую сумму более 16 млн 826 тысяч рублей. 

По данным фактам отделением дознания Иркутской таможни в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных товаров (пиломатериала) в крупном размере. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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