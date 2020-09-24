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С начала 2020 года Иркутская электросетевая компания выявила 399 фактов кражи электричества

С начала 2020 года ущерб от бездоговорного потребления электроэнергии абонентами Иркутской электросетевой компании превысил 15 млн рублей, сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

Из выявленных 399 фактов незаконного подключения к сетям значительная часть – 59 – приходится на юридические лица. Компания на постоянной основе ведет работу по выявлению фактов бездоговорного потребления электроэнергии и взыскивает, в том числе и в судебном порядке, причиненный ущерб.

16 сентября 2020 года персонал Южных электрических сетей ИЭСК в Правобережном районе Иркутска выявил бездоговорное потребление электрической энергии юридическим лицом. При этом ранее эта организация была отключена от сетей из-за долгов за потребленную электроэнергию.

Предприятие самовольно повторно подключилось к сетям и продолжало незаконно пользоваться ресурсами. Лицу, осуществившему бездоговорное потребление электроэнергии, направлен счет, который он должен оплатить в течение 10 дней. В противном случае компания инициирует судебное разбирательство по данному факту, все судебные издержки будут также предъявлены нарушителю. Дополнительно в органы правопорядка направлено заявление о привлечении указанного лица к ответственности. Таким образом, это самовольное подключение к сетям ИЭСК компании-нарушителю обойдется более чем в 1,4 миллиона рублей.

 

 

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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