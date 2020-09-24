JAC представил в России доступный электромобиль

Компания JAC Motors 22 сентября представила в России новый компактный электромобиль JAC iEV7S. Сборка модели для российского рынка производится на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу китайской марки.

Новый JAC iEV7S будет представлен в единственной комплектации Luxury по цене 2 млн 299 тыс. рублей, что делает его самым доступным электромобилем среди официально представленных на российском рынке моделей. В комплектацию входят светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с устройством подсветки поворотов, автоматический головной свет, функция «Follow me home», 16-дюймовые колеса индивидуального дизайна с шинами размера 205/55.

Пакет систем безопасности включает фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, ABS, ESC, обязательный для электромобилей автоматический выключатель напряжения при столкновении. Помимо этого, имеются системы распределения тормозных усилий EBD, система приоритета педали тормоза BOS, ассистент старта на подъеме HAC.

Список вспомогательных элементов пассивной безопасности включает камеры кругового обзора, контроль давления в шинах TPMS, передние и задние парктроники, детский замок. Среди опций комфорта – бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электроприводом, обогрев передних сидений и зеркал. Регулировка водительского сиденья осуществляется в 6 направлениях, пассажирского – в 4-х, руль настраивается по высоте.