В Иркутске 16 строений внесли в реестр культурного наследия

Это усадьбы и жилые дома, возведённые в конце ХIХ - начале ХХ веков и обладающие историко-культурной ценностью. Ранее они были включены в областной реестр памятников деревянного зодчества. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Среди них выделяется усадьба Рассушина. Это редкий сохранившийся усадебный комплекс, состоящий из трёх жилых домов. Автором проекта является известный иркутский архитектор А.А. Рассушин. В 1920-е годы усадьбы были муниципализированы и использовались под жильё. За всё время они не претерпели кардинальных изменений в объемно-планировочном построении.

- Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области ведёт активную работу по включению объектов, представляющих историческую и культурную ценность, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Так, в 2020 году в него были включены 33 выявленных объекта культурного наследия региона. Такое же количество выявленных объектов было включено в реестр памятников за весь 2019 год, - отметил Виталий Соколов.

Список зданий, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: