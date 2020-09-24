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В Тулуне восстановили здание Центра помощи детям, оставшимся без родителей

Здание Центра сильно пострадало во время наводнения в прошлом году, сообщают в областной администрации.

Из строя вышли системы электроснабжения, канализации, отопления, поэтому Центр был признан непригодным для нахождения в нем детей. Работы по его восстановлению начались осенью 2019 года силами «Лаборатории цифровых технологий проектирования» (ЛЦТП). Компания специализируется на проектировании с применением цифровых технологий 3D-моделирования зданий и сооружений. Учредителем ЛЦТП является Корпорация развития Иркутской области. 

Как сообщил технический директор «Лаборатории цифровых технологий проектирования» Олег Полынцев, комплексный подход к обследованию и разработке проекта капитального ремонта здания Центра помог существенно сократить время на разработку документации, а также удешевить строительные работы более чем на 30 млн рублей. Экономия как времени, так и денег стала возможной благодаря использованию BIM-технологии, которая позволяет более точно анализировать конструкции, моделировать инженерные сети и рассчитать нужное количество стройматериалов.  

По словам генерального директора ЛЦТП Артема Романчугова, компания не только устранила в здании Центра проблемы, вызванные наводнением, но также отремонтировала бассейн, не работавший много лет, и перестроила систему отвода ливневых стоков.   

В бассейне мы изменили систему сброса воды, установили современную чашу и оборудование по водоподготовке, – рассказал Артем Романчугов. 

Несмотря на то, что ремонтные работы в Центре уже завершены, ЛЦТП продолжает наблюдать за объектом. Как пояснил Артем Романчугов, это поможет обеспечить правильную техническую эксплуатацию здания, повысить его энергоэффективность и снизить эксплуатационные издержки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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