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В Иркутской области умерло 3 человека с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 24 сентября в Иркутской области подтверждено  77 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 663. За последние сутки выздоровели 96 человек, за весь период эпидемии – 16 654. 

Амбулаторно лечатся 921 человек, госпитализированы – 781 (+25). Всего за период эпидемии умерло 220 (+3) человек.

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Вчера стало известно о закрытии школы в Листянке. По данным оперативного штаба,  c начала учебного года заражения коронавирусом зарегистрировали в 34 образовательных учреждениях Иркутской области. Это 55 детей и 17 взрослых, в связи с чем часть классов ушли на дистанционное обучение, сообщили в областной администрации.

В целом, эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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