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Метеорологи прогнозируют мокрый снег в Приангарье в ближайшие сутки

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября днём, 26-27 сентября - местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, 26 сентября в западных районах - до 19-24 м/с.

25 сентября днём в горах Восточного Саяна, 26 сентября в западных, северо-западных, Киренском и центральных районах местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности. При происшествиях и чрезвычайных ситуациях звоните на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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