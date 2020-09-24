В зоне риска. Опубликован список территорий, попадающих в зону подтопления, при увеличении сброса воды на Иркутской ГЭС

С сентября текущего года в нижнем бьефе Иркутской ГЭС складывается сложная обстановка, связанная с повышением уровня реки Ангары и подтоплением ряда территорий. По информации, полученной от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, полезный приток к озеру Байкал за август 2020 года составил 5000 м3/с - 115 % от нормы (в соответствии с прогнозом на сентябрь, приток составит до 4300 м3/с - 169% от нормы). Спасатели проводят мониторинг обстановки, связанной с повышением уровня реки Ангары и подтоплением ряда территорий.

С учетом повышенной водности в августе и сентябре межведомственной рабочей группой по регулированию режимов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС был изменен режим работы Иркутского гидроузла со сбросными расходами 2700 м3/с. Специалистами Енисейского бассейнового управления неоднократно подчеркивалось, что, согласно основным Правилам использования водных ресурсов, при достижении отметки 457 метров Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4000 м3/с. В настоящее время специалистами Иркутского УГМС уточняется прогноз приточности озера Байкал на ближайший период, с учетом этого на заседании межведомственной рабочей группы будет рассмотрен вопрос изменения режимов работы ГЭС.

По данным муниципалитетов, при увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3200 м3/с в зону возможного подтопления могут попасть пониженные участки местности четырех населенных пунктов - Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также дачных садоводческих товариществ с постоянным и временным проживанием граждан - Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Тихий Плёс, Локомотив, Коммунальник. Общее число участков составляет более 1,3 тысяч.

В настоящее время уведомления в адрес Главного управления о повышении сбросных расходов не поступало. Складывающая обстановка находится на особом контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области и администрации города Иркутска. Спасателями ежедневно проводится мониторинг гидрологической обстановки и информирование населения, - уточнил Евгений Гоголев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Евгений Гоголев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области, подчеркивает, в случае ухудшения оперативной обстановки для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ спланирована группировка сил и средств – 380 человек, 67 единиц техники, 28 плавсредств, в том числе от МЧС России – 92 человека, 12 единиц техники, 14 плавсредств.