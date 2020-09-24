Девять медицинских учреждений получили безвозмездную помощь от Банка «Приморье»

Масштабный проект помощи учреждениям здравоохранения Дальнего Востока и Восточной Сибири в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции Covid19 реализовал Банк «Приморье». Необходимые материалы и оборудование получили станции скорой помощи, больницы для взрослых и маленьких пациентов, станция переливания крови и родильный дом.

— Мы придерживаемся принципа адресной помощи, и поэтому ориентировались на актуальные потребности учреждений здравоохранения. А помощь им требовалась самая разная — от закупки пробирок для анализов крови и мониторов пациентов до оснащения ПЦР-лабораторий копировальной техникой для печати результатов анализов и установки бытовой техники в новых палатах для рожениц с коронавирусной инфекцией. С каждым нашим партнером мы работали индивидуально, — комментирует Председатель Правления Банка «Приморье» Сергей Белавин. — Наша материальная поддержка — это лишь малая толика той благодарности, которую мы хотели бы выразить всем медикам за самоотверженную работу во время пандемии.

Так, Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице г. Иркутска были нужны сплит-системы для оснащения операционного блока: врачам во время пандемии приходится надевать дополнительные защитные костюмы, работать в которых жарко и душно.

— Безусловно, в такое непростое время мы не могли остаться в стороне. Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница — одно из ведущих медицинских учреждений области, в котором спасают жизни самых юных пациентов. В условиях пандемии коронавируса врачи вынуждены работать в усиленном режиме. Узнав у больницы, что им в первую очередь необходимы новые, более мощные системы кондиционирования, которые позволят хирургам и медперсоналу трудиться в комфортных условиях, руководство Банка приняло решение закупить эту технику и безвозмездно передать ее медикам, — рассказала Елена Окунева.

В Хабаровске Банк «Приморье» оказал поддержку КГБУЗ Городская больница № 11 г. Медики получили монитор пациента — необходимое оборудование для медицинского учреждения с отделением интенсивной терапии и операционным блоком. Такие приборы сейчас особенно актуальны для контроля состояния пациентов, госпитализированных с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

— От всего коллектива больницы благодарим Банк «Приморье» за оказанную помощь. Банк передал в безвозмездное пользование КГБУЗ «ГКБ № 11» Монитор пациента ВМ-1 производства Bionet, который необходимо использовать для постоянной диагностики и контроля важнейших параметров жизнедеятельности больных с осложнениями. Такие медицинские аппараты всегда нужны, и, конечно, еще больше их нужно сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции Covid19, — отметил главный врач КГБУЗ «ГКБ № 11 г. Хабаровска» Роман Цимбалюк.

В поселке Южно-Морской Находкинского городского округа Банк «Приморье» помог оснастить новое помещение подстанции оперативной медицинской помощи, в котором сотрудники Скорой медицинской помощи уже принимают экстренных больных из п. Южно-Морского и Ливадии.

— Благодаря отзывчивости банка «Приморье», с которым мы давно сотрудничаем, в этом прекрасном, теперь отремонтированном здании мы смогли установить ещё и новую медицинскую мебель, — сообщил главный врач Находкинской станции скорой медицинской помощи Андрей Джирма. — По нашему запросу банк закупил удобные столы, стулья, ширму, мягкую кушетку с регулируемой высотой подголовника — словом, всё, что необходимо было для оборудования амбулаторного кабинета, обеспечения комфортных условий для посетителей.

Помог Банк «Приморье» и с оснащением бытовой техникой роддома № 1 Владивостока, на базе которого развернули оперативный инфекционный госпиталь — туда со всего Приморского края поступают роженицы, заболевшие коронавирусом. Для комфортного пребывания будущих мам в роддоме не хватало холодильников, микроволновых печей, поттеров. Технику роддому № 1 безвозмездно передал Банк «Приморье».

— Несмотря на то, что роддом № 1 перепрофилирован в инфекционный госпиталь, он оказывает абсолютно всю медицинскую помощь, которая нужна беременным с патологиями, роженицам, которые сюда приезжают на роды, а еще оказывает услуги как отделение инфекционной патологии, — рассказала и.о. главного врача родильного дома № 1 Светлана Сагайдачная, — Мы благодарим наших партнеров, отрадно, что среди предпринимателей есть те, кто осознаёт свою социальную ответственность. Бытовая техника, которую подарил нам Банк «Приморье», действительно очень необходима нашим пациенткам.

Банк «Приморье» еще раз благодарит врачей и медицинский персонал учреждений здравоохранения за непростой труд во время пандемии коронавирусной инфекции Covid19. Работа медиков всегда была нелегкой, требующей большого мужества, ответственности, человеколюбия и самоотдачи. А в нынешней очень непростой ситуации врачам, медсестрам, фельдшерам приходится прилагать в разы больше усилий, чтобы сохранить и спасти самое дорогое — здоровье и жизнь пациентов. Безусловно, это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат такой ежедневной работы — это спасенные жизни, и это оправдывает все усилия.