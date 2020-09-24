Солид Банк провёл встречу с руководителями и собственниками бизнеса Дальнего Востока

19 сентября Солид Банк собрал руководителей и собственников бизнеса Дальнего Востока на финансовом мероприятии в формате дружеской встречи.

Российско-японский АО «Солид Банк» известен нетривиальным подходом ко многим консервативным процессам. В том числе был пересмотрен формат финансовых семинаров. Банк решил отойти от формальных мероприятий и собрать предпринимателей на встречу друзей. Саксофон, вид на море, угощения и интересные спикеры из Москвы и Екатеринбурга – трудно спорить, что такой прием более комфортен, чем сухой семинар.

«Мы для себя приняли внутренне правило, внутреннюю установку, называть клиентов друзьями или гостями, – комментирует Председатель Правления АО «Солид банк» Геннадий Фофанов. – Клиенты – это слово в русской речи, к сожалению, имеет налет товарно-рыночных отношений. Совсем не то, что мы хотели бы транслировать в коммуникации наших сотрудников с людьми, обращающимися в банк. Мы давно приняли концепцию «Банк – друг» и продолжаем ее развивать.

Когда пришло время очередного семинара, мы поняли, насколько это устаревший, не интересный формат, от которого все устали – и мы, и предприниматели. Без разницы – офлайн это происходит или онлайн, суть не меняется. «Говорящие головы», как в советском телевидении, даже транслирующие полезный контент, уже не вписываются в современный стиль потребления информации. Более того, сама по себе информация уже не так ценна, ее легко получить самостоятельно. На первый сейчас план выходит личный опыт. И предпринимателям, нашим друзьям, более важно задать вопрос лично специалисту-практику, проконсультироваться, расспросить. Поэтому мы уходим от формата «вещания» в формат дружеского диалога».

На встречу пришло более 60 собственников и руководителей крупных предприятий г. Владивостока и Приморского края. Программа мероприятия была составлена по результатам предварительного опроса и включала только актуальные для бизнеса темы. Кроме того, это прекрасная возможность найти новых партнеров и контрагентов для своего бизнеса.

«В условиях нестабильности тревоги у предпринимателей две боли: где взять денег для бизнеса и куда вложить заработанное, чтобы не только сохранить, но и приумножить, – продолжает Геннадий Фофанов. Мы можем вылечить обе!

Но, формулируя для себя проблему или цель, предприниматели, зачастую, оперируют привычным инструментарием давно известных продуктов и решений. Бизнес просто не знает о других возможностях для привлечения средств, кроме кредитов, и депозитов для размещения средств.

Но спектр возможностей гораздо шире!»

Мир развивается, меняется, появляются новые инструменты, такие же безопасные, надежные и выгодные. И именно на таких встречах бизнесмены могут о них узнать и тут же расставить все точки над «i» в своих сомнениях и тревогах.

Наибольший интерес вызывали инвестиционные инструменты – драгоценные металлы, золотые и серебрянные монеты, как способ вложения, Но это не удивительно, стоимость золота на бирже бьет все исторические рекорды. Вложения в ценные бумаги также привлекает внимание юридических лиц, т.к. доходность по ним часто интереснее, чем по депозитным продуктам.

И, безусловно, хитом всех семинаров и встреч Солид Банка является уникальная на финансовом рынке Дальнего Востока услуга – выпуск собственных облигаций, как альтернативный способ привлечения денег в бизнес. В ситуации, когда у компании исчерпаны лимиты кредитования в банке, не устраивают условия, выпуск собственных облигаций может стать отличной заменой. И главное преимущество, предприниматель сам решает, когда ему отдавать заемные средства инвесторам, а не как в случае с кредитом, когда платежи становятся ежемесячным обязательством.

Руководством российско-японского Солид Банка принято однозначное решение проводить подобные встречи регулярно, т.к. от гостей и их партнеров по бизнесу сразу поступил запрос: «Когда следующая встреча?»

Дата, место и тема следующего мероприятия будет анонсирована на сайте Солид Банка www.solidbank.ru.

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