«Фридом Финанс»: Сбербанк готов к конкуренции

Коррекция сменилась отскоком. Лидерами роста на корпоративных новостях стали бумаги АФК Система (+3,89%), а возглавлявшие ралли в начале торгов акции Yandex N.V. (+2,65%) к закрытию замедлили подъем. В число аутсайдеров попала Mail.Ru (-3,78%). Пара USD/RUB подскакивала выше отметки 77, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

- Акции Yandex N.V. (+2,65%) дорожали до максимума на фоне покупки TCS (-3,16%). Мы полагаем, что альянс выгоден для ИТ-гиганта. Оценка синергетического эффекта потребует определенного времени. Сейчас трудно сказать, насколько увеличатся продажи услуг Яндекса. Альянс станет долговременным, а основным его конкурентом на рынке финтех-сервисов будет экосистема Сбербанка. Объем рынка по итогам прошлого года составил 60 млрд руб., в этом году он может увеличиться на 30-40%. При этом ранее прогнозировалось повышение на 8%, но свои коррективы в расчеты внес фактор самоизоляции. Рост останется высоким в будущем. Основная битва за рынок впереди. На наш взгляд, Яндекс сделал важный шаг, купив, пожалуй, самого сильного игрока из доступных для такой сделки.

В фокусе конференция Сбербанка (+0,72%). Ожидается, что будут официально представлены обновленный логотип и стратегия на рынке цифровых финансовых продуктов. После сделки между Яндексом и TCS конкуренция экосистем обострится. То, что государство получило контроль над Сбербанком, само по себе не снижает его привлекательности, поскольку не меняется ни стратегия, ни менеджмент. Альянс Яндекса и TCS, на наш взгляд, создаст серьезного конкурента Сберу в сегменте, где у него нет монополистических преимуществ. Впрочем, по словам Германа Грефа, банк готов к конкурентной борьбе.

Ожидаем смешанную динамику. Рынок будет двигаться в тренде внешних площадок. Ориентир для пары USD/RUB: 75,50-76,50, для индекса Мосбиржи: 2900-2950 пунктов.