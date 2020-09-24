Новости

ИАЦ «Альпари»: Рубль рискует подешеветь до 78 руб. за доллар

В среду, 23 сентября, торги по рублевым парам завершили ростом. Рубль подешевел к доллару на 1,28%, до 77,08 руб., к евро - на 0,86%, до 89,90 руб., к фунту - на 1,41%, до 98,27 руб. 

Торги на Мосбирже открылись повышением по иностранным валютам. Рубль оказался под давлением из-за усиления геополитических рисков и возобновления роста курса доллара на мировом валютном рынке.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии после церемонии инаугурации, которая прошла во Дворце Независимости в Минске. Она не анонсировалась заранее и стала неожиданностью для всех. В стране поднялась новая волна протестов.  Германия, Литва, Латвия и Словакия заявили, что не признают Лукашенко президентом и после инаугурации.

Минфин США сообщил о внесении в санкционный список США семи граждан России и семи связанных с ними компаний, базирующихся в РФ, ЦАР и Финляндии. 

На вечерней сессии давление на российскую валюту усилилось из-за падения цен на нефть и укрепления доллара на Форекс. Индекс доллара вырос на фоне тупиковой ситуации с принятием стимулирующих мер в Конгрессе, неопределенности по поводу президентских выборов в США, а также опасений по поводу новых блокировок из-за быстрого распространения коронавируса, которые могут оказаться жесте предыдущих. 

Конгресс готов покинуть Вашингтон уже на этой неделе до завершения выборов, не приняв законопроект о стимулировании экономики, который, по мнению членов обеих партий, бизнеса и сильно пострадавших американцев, крайне необходим.

Курс британского фунта упал до самого низкого уровня с конца июля после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел во вторник новые ограничения на деловую активность для борьбы со второй волной коронавируса.

Курс евро понизился на 0,41% до уровня $1,659. «Медвежьим» фактором для единой валюты стали распространение коронавируса, а также европейские индексы экономической активности PMI, которые разочаровали инвесторов.

Сегодня утром на торгах в Азии баррель Brent стоит $41,33 (- 0,29%). Цена торгуется выше поддержки $41,00. Нефтяные трейдеры следят за динамикой индекса доллара и фондовыми индексами. В Азии доллар укрепляется, фондовые индексы снижаются. В связи с этим продавцы могут перейти в наступление, что приведет к падению цены до уровня $39,80. Соответственно коррекция по доллару и рост фондовых индексов вызовет нефтяном рынке краткосрочное повышение котировок до $42,50.

Доллар набирает силу, поэтому на фоне снижения цен на нефть и геополитических рисков рубль останется под давлением.  Если европейские участники рынка продолжат продавать акции и покупать доллары, то рубль рискует подешеветь  до  78 руб. за доллар.  Здесь российской валюте даже не поможет налоговый период. 

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Властям Приангарья рекомендовали увеличить сбросы Иркутской ГЭС, чтобы отрегулировать уровень воды Байкала
В зоне риска. Опубликован список территорий, попадающих в зону подтопления, при увеличении сброса воды на Иркутской ГЭС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании