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Отложенный спрос исчерпан. После «рекордного» июля в августе количество выданных автокредитов снизилось

В августе 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 86,5 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов не изменилось (в августе 2019 года – 86,5 тыс. ед.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем – «рекордным» июлем - в августе 2020 года выдача автокредитов существенно сократилась – на 14,2% (в июле 2020 года – 100,8 тыс. ед.).

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129,1 тыс. единиц (в августе 2019 года – 140,0 тыс. ед.).

В августе 2020 года самое большое количество выданных автокредитов  в регионах РФ было отмечено в Москве (6,4 тыс. ед.), Московской области (4,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,8 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (4,4 тыс. ед.) и Башкортостан (3,7 тыс. ед.).

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«После «провала» в апреле-мае 2020 года, выдача автокредитов летом, особенно в июле, демонстрировала высокий уровень, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Однако уже в августе выдача автокредитов существенно замедлилась, но, тем не менее, осталась на достаточно высоком уровне аналогичного периода прошлого года».

«В апреле-мае ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, самым негативным образом сказались как на работе автодилеров, так и на автокредитовании, – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – В летние месяцы ситуация улучшилась, а в июле даже был зафиксирован рост продаж автомобилей. Но основными причинами улучшения ситуации стали реализация отложенного спроса, расширение условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсируют рост курсов валют, произошедший в марте. Небольшой откат по темпам продаж в августе во многом связан с дефицитом ряда автомобильных марок у автодилеров».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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