«Сибэкспоцентр»: объединяя страны

В выставочном комплексе 18 сентября состоялась встреча между генеральным директором ОАО «Сибэкспоцентр» Шаповаловым Андреем Геннадьевичем, Генеральным консулом Республики Корея в Иркутске господином Ким Се Уном и консулом Шин Кю Хо. Обсуждали те основные направления, в которых заинтересованы участники из Республики Корея - это выставки «Байкалтур», «Энергоэффективность», «Сибздравоохранение» и «Индустрия красоты».

Андрей Геннадьевич отметил, что это была особенная и очень продуктивная, теплая встреча после спада пандемии. Гости осмотрели выставку «Охота. Рыбалка. Отдых», которая проходила в эти дни в павильоне выставочного комплекса. Некоторые участники выставки вызвали большой интерес у господина Ким Се Уна.

Во время деловой встречи было рассмотрено много различных вопросов. В первую очередь, Генеральный консул дал положительную оценку деятельности «Сибэкспоцентра» в рамках российско-корейского сотрудничества, был проведен анализ многолетней работы, а также участники встречи обсудили дальнейшие планы и перспективы.

Первая международная выставка медицинского туризма, организованная совместно «Сибэкспоцентром» и Национальной ассоциацией туризма Кореи состоялась пять лет назад. Многие иркутяне запомнили это яркое и зрелищное мероприятие, в том числе и благодаря показу известного корейского мюзикла «Хваран», который произвел настоящий фурор, и собрал на выставку большое количество посетителей, среди которых, было много молодежи.

Необходимо отметить, что южнокорейские партнеры, с которыми были проведены ряд выставок по медицинскому туризму, как никогда заинтересованы в сотрудничестве с «Сибэкспоцентром» и Иркутским регионом. Уже подписан договор на участие в выставке «Байкалтур» 26-28 ноября 2020 года, а также в туристической выставке в марте 2021 года, так как российская, и корейская стороны заинтересованы в развитии туристического направления.

В последние годы большое количество россиян едут в Корею за впечатлениями. Потрясающая природа восточной страны, великолепные пейзажи, национальная культура привлекают туристов из России. А кроме того, большим спросом пользуются качественные медицинские услуги, в том числе и услуги в области пластической хирургии. Именно поэтому НОТК заинтересована участвовать в выставке «Сибздравоохранение» в октября 2021 года, где будут представлены корейские компании, которые предлагают медицинский туризм и услуги.

Кроме того, обсуждается предложение о проведении отдельного мероприятия, где будет представлена медицина Кореи сразу в двух городах региона - Иркутске и Братске. Именно Братск, в качестве еще одного города для проведения мероприятия, был выбран неслучайно, ведь по количеству населения он на втором месте после столицы Восточной Сибири и корейская сторона проявила большой интерес к этому городу.

Генеральный консул господин Ким Се Ун отметил, что в этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. В связи с этой датой обсудили возможность проведения в городе Иркутске большого мероприятия-Фестиваля корейской культуры, который должен состояться в следующем году. Время проведения пока еще обсуждается, но Генеральный консул отметил, что корейцы очень полюбили путешествие на Байкал зимой, и это- объективно. Зимний Байкал особенно хорош- кристально чистый лед, ледовые скульптуры, созданные природой, белоснежные просторы- все это привлекло большое количество туристов сюда именно в зимний период. Поэтому, проведение фестиваля может быть запланировано на конец марта, когда уже тепло и природа начинает оживать, но в тоже время есть еще уникальная возможность увидеть Байкал и сибирскую природу во всей своей зимней красе, что будет очень привлекательно для корейской делегации.

Также обсуждались вопросы привлечения корейских экспертов для участия в деловых мероприятиях выставок, участия корейского бизнеса с новыми экологичными технологиями, научными разработками. Руководство ОАО «Сибэкспоцентр» уверено в том, что услуги, товары и технологии, предлагаемые корейской стороной, найдут отклик у иркутян и гостей города, и, поэтому готово приложить все усилия, чтобы эти планы непременно воплотились в жизнь.