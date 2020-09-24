Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии

Завтра, 25 сентября, на Правительственной комиссии РФ будет рассмотрен вопрос по сбросным расходам на Иркутской ГЭС. Такое решение было принято сегодня в ходе встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с министром МЧС России Евгением Зиничевым, сообщил врИО начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Как сообщалось ранее, согласно основным Правилам использования водных ресурсов, при достижении отметки 457 метров Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4000 м3/с. При этом, по данным муниципалитетов, при увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3200 м3/с в зону возможного подтопления могут попасть пониженные участки местности четырех населенных пунктов - Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также дачных садоводческих товариществ с постоянным и временным проживанием граждан - Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Тихий Плёс, Локомотив, Коммунальник. Общее число участков составляет более 1,3 тысяч.

Складывающая обстановка находится на особом контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области и администрации города Иркутска.