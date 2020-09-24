Олег Тиньков: Грефа давно надо делать премьер-министром

Российский предприниматель Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка», признался, что посмотрел презентацию Сбера, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Масштабно. Поздравляю! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек в нашем банке уже есть, некоторые скоро запустят. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее», - прокомментировал он трансформацию Сбера.

Кроме того, бизнесмен высказал мнение, что на месте Сбера давно купил бы «Мэйл», и что Грефу давно пора быть премьер-министром.

«Я не верю в СП и партнёрства - это плохо работает. Им (Сберу - ред.) нужно было покупать весь Мейл весной, когда он стоил мало. Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать! Но мне кажется, ему тесно в рамках госбанка... Его нужно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну?»