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Олег Тиньков: Грефа давно надо делать премьер-министром

Российский предприниматель Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка», признался, что посмотрел презентацию Сбера, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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«Масштабно. Поздравляю! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек в нашем банке уже есть, некоторые скоро запустят. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее», - прокомментировал  он трансформацию Сбера.

Кроме того, бизнесмен высказал мнение, что на месте  Сбера давно купил бы «Мэйл», и  что Грефу давно пора быть премьер-министром.

«Я не верю в СП и партнёрства - это плохо работает. Им (Сберу - ред.) нужно было покупать весь Мейл весной, когда он стоил мало. Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать! Но мне кажется, ему тесно в рамках госбанка... Его нужно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну?»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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