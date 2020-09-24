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В Братске открылся виртуальный концертный зал

Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Цифровая культура», который является одним из основных направлений национального проекта «Культура», сообщают в областной администрации.

Первые посетители виртуального концертного зала посмотрели праздничный концерт с участием Дмитрия Хворостовского и Российского национального оркестра. 

- Виртуальный концертный зал – это новый способ коммуникации, единое культурно-музыкальное пространство, которое существенно расширит аудиторию слушателей. Правительство Иркутской области и министерство культуры и архивов работают над увеличением количества виртуальных концертных залов в нашем регионе, - сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук. 

Сейчас в регионе действует еще три виртуальных концертных зала. Они расположены в Иркутской областной филармонии, в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского и в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского в Усть-Илимске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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