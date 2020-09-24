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Собственника ресторана «Мираж» оштрафовали за фейерверк внутри заведения

Владельца ресторана оштрафовали на 200 тыс. рублей, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники МЧС выявили факт применения пиротехнической продукции внутри помещений развлекательного комплекса «Мираж» в городе Иркутске, что является грубым нарушением требований пожарной безопасности.

Собственник объекта не предоставил сертификатов соответствия на фейерверк-машину, а также иных документов, подтверждающих безопасность установки. Кроме того, применение любой пиротехнической продукции должно производиться в строгом соблюдении инструкции и на безопасном расстоянии от людей и горючих материалов.

В данном случае эти требования были проигнорированы. Также, по результатам проведенного расследования, за применение фейерверков и других видов огневых эффектов в помещениях ответственный за пожарную безопасность развлекательного комплекса был также привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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