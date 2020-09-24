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На БрАЗе готовятся к запуску газоочистной установки

На Братском алюминиевом заводе готовятся к запуску газоочистной установки (ГОУ) №41 после полной модернизации. Эта газоочистка была введена в эксплуатацию в 2000 году и стала первой на заводе из числа современных, ее запустили в работу в качестве экспериментальной, сообщают в пресс-службе компании РУСАЛ.

Оборудование оказалось очень эффективным, оно улавливает до 99,9% веществ. Сейчас завершается комплексная реконструкция этой установки с использованием современных технологий. Модернизацией полностью занимается подрядчик РУСАЛа - компания «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание».  

Кроме этого, в конце 2020 года начнется строительство двух новых газоочистных установок, №31-32. Для этого проведены общественные обсуждения, проект прошел экологическую экспертизу и отдан на государственную экспертизу. Работы завершат в 2021 году.  

Все новые газоочистки – собственная разработка инженеров компании РУСАЛ, ничем не уступающие более дорогим импортным аналогам по эффективности и надежности. К 2024 году на БрАЗе должно работать 15 новых газоочисток. 

- В рамках программы «Чистый воздух» на БрАЗе продолжается экологическая модернизация - строительство новых двухступенчатых газоочистных установок, монтаж систем автоматической подачи глинозёма в корпусах электролиза и установка новых экологичных электролизеров. В результате валовые выбросы БрАЗа к 2024 году снизятся на 20%. На эти цели за 2019-2024 гг. компания РУСАЛ направит 10 млрд рублей, - отметил Александр Гавриленко, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности БрАЗа. 

Экологическая модернизация ведется на Братском алюминиевом заводе с 2012 года в рамках собственной программы и с 2019 года в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Объём финансирования за 2012-2019 годы составил 8,7 млрд рублей. За это время возведено и запущено в работу 8 новых газоочистных установок.  

На БрАЗе действует аккредитованная санитарно-промышленная лаборатория. Специалисты подразделения анализируют воздействие на окружающую среду, в том числе с помощью передвижной экологической станции мониторинга атмосферного воздуха. Ежегодно отбирается более 200 тысяч проб воды, воздуха и почвы. На протяжении последних лет фиксируется стабильное улучшение показателей.  

Масштабная экологическая модернизация заводов РУСАЛа была начата в конце 2000-х годов основателем компании Олегом Дерипаской. Тогда же развернулось и строительство самых современных и экологически эффективных алюминиевых заводов в поселке Таежный Красноярского края и городе Тайшете Иркутской области. Сегодня компания продолжает планомерно снижать выбросы на действующих производствах, в том числе за счет внедрения новых технологий 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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