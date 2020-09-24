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Иркутян приглашают принять участие в акции по сбору пластика

Иркутян приглашают принять участие в первой экологической акции по сбору сложных пластиков «#н0ль». Горожане смогут избавиться от следующих отходов:

– старые CD/DVD диски (можно с коробками),

– бритвенные станки (не электрические),

– зубные щетки (не электрические),

– пластиковые карты (дисконтные, банковские),

– пластиковые крышки от бутылок,

– химические источники тока (ХИТ) – батарейки, аккумуляторы и т.д.

– люминесцентные (ртутьсодержащие) лампочки (принимаются только в индивидуальной упаковке).

Экологический проект «#н0ль» проводится с целью повышения популярности раздельного сбора отходов среди населения Иркутска. Собранные диски будут отправлены в районы Иркутской области для дальнейшего использования. Бритвенные станки, зубные щетки, пластиковые карты, крышки от бутылок направят в специализированные предприятия на переработку, – отметила начальник департамента городской среды КГО администрации Иркутска Марина Шевела.

Собранные ХИТ и лампочки будут утилизированы в рамках мероприятий администрации города Иркутска – «Батарейка, сдавайся!» и «Опасные отходы на своём месте».

Акция пройдет с 18 по 30 сентября 2020 года. Мероприятие организовано экологической организацией Eco2day при поддержке администрации города Иркутска. Сдать отходы можно по адресу: ул.5 Армии, 38 экокафейня «Reus» с 12 до 19 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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