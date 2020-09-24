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Сбер представил инновационное устройство SberPortal 

SberPortal — первый в мире мультимедийный смарт-дисплей с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Презентация девайса состоялась на Сбер Конф, он поступит в продажу в конце 2020 года. 

Пользователям SberPortal будут доступны десятки тысяч фильмов, сериалов и образовательных лекций в онлайн-кинотеатре Okko; игры, музыкальные клипы, фильмы, сериалы, спортивные трансляции, видео в интернете и цифровые ТВ-каналы; музыка от партнёрского сервиса СберЗвук.

Константин Круглов, CEO SberDevices:

«SberPortal — уникальное не только для российского, но и для мирового рынка устройство. Пожалуй, ни в одном смарт-дисплее не реализовано столько инноваций и нововведений сразу. Нам удалось не просто насытить устройство современными возможностями, но и сделать так, чтобы они работали вместе в удобных пользовательских сценариях. Ни один элемент не оказался здесь случайно, каждая деталь служит своей цели в нескольких сценариях. SberPortal — пример слаженной работы многих компаний экосистемы Сбер. Помимо интегрированных пользовательских сервисов, участие в создании устройства принимали и наши исследовательские лаборатории». 

SberPortal — это многофункциональный умный экран для всех членов семьи с 10-дюймовымFull-HD-дисплеем, акустикой от Harman Kardon и AI-камерой с широкоугольной оптикой, способной снимать в 4K. Смарт-дисплей поддерживает воспроизведение мультимедийного контента и умеет совершать видеозвонки.

Узнаёт пользователей

Встроенный в SberPortal виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. Когда перед ним оказывается ребёнок, устройство переключается в детский режим: блокируется взрослый контент, покупки и банковские операции. Вместо этого умный помощник предложит ребёнку поиграть в игру, почитать сказку или сделать уроки.

Безопасный  

Микрофоны в SberPortal можно отключить аппаратно, а вся обработка видеопотока (распознавание жестов, автофокус во время видеозвонка, распознавание членов семьи по лицу) производится на устройстве, без передачи данных на облако. В комплекте есть магнитная крышка на камеру. 

Управляется голосом, прикосновениями и жестами

SberPortal поддерживает все известные способы коммуникации с пользователем: им можно управлять прикосновениями, голосом и даже жестами. 

Устройство оснащено шестью разработанными совместно с институтом Fraunhofer IIS микрофонами, которые работают согласованно и отлично улавливают звук, понимая голосовые команды. Благодаря этому решению устройство способно качественно распознавать голосовые команды пользователя даже в условиях постороннего шума, музыки или удалённости говорящего.

Можно воспользоваться и сенсорным интерфейсом, расположенном на встроенном тачскрине, либо использовать виртуальный пульт в смартфоне.

Уникальная способность SberPortal — отличное понимание всех базовых жестов: жест V (латинская V, образованная указательным и средним пальцем) — для активации ассистента; палец вверх или вниз, чтобы поставить лайк или дизлайк треку при прослушивании музыки; жест СТОП (открытая ладонь) — для приостановки воспроизведения; жест MUTE (палец к губам) — для отключения звука.

Обладает богатым звуком

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SberPortal оснащён премиальной акустикой от Harman Kardon. В основе интегрированной аудиосистемы мощностью 30 Вт — уникальный внутренний дизайн камеры с 70-миллиметровым широкополосным и 84-миллиметровым пассивным излучателями и продвинутым цифровым процессором. Вместе они выдают глубокие басы, кристальные верха и насыщенную середину. При этом высокое качество звука равномерно во всей зоне вокруг устройства — 360 градусов.

Дружит с другими устройствами

Благодаря технологии SberCast и синхронизации умных устройств от Сбера через приложение СберСалют можно начать просмотр фильма на SberPortal, а продолжить — на большом экране телевизора, подключённого к мультимедийной ТВ-приставке SberBox. Или, например, начать смотреть YouTube-ролик на смартфоне, а продолжить — на SberPortal. 

СберСалют — семейство виртуальных ассистентов, помогающих пользователю управлять умными устройствами экосистемы Сбера. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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