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Сбер представил СберПрайм — базовую подписку на сервисы своей экосистемы за 199 рублей в месяц

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Семейство подписок на сервисы экосистемы Сбер для повседневной жизни было представлено на Сбер Конф наряду с новым брендом и другими новинками.

Базовая подписка СберПрайм — возможность использовать сервисы экосистемы Сбера и существенно сэкономить, оценочная выгода для клиента от использования этой подписки составляет более 20 000 рублей в год.

Стоимость СберПрайм — 199 рублей в месяц и первые 30 дней бесплатно.

До конца 2020 действуют специальные условия на годовую подписку — всего 999 рублей в год. 

Регулярная же цена годовой подписки на базовый СберПрайм начиная с 2021 года составит не более 1990 рублей в год, а возможно и меньше.

СберПрайм дает своему обладателю возможность без дополнительной оплаты пользоваться рядом сервисов, а также получить специальные условия и скидки при приобретении других продуктов и услуг экосистемы Сбера. 

Что входит в подписку:

  • более 20 тысяч фильмов и сериалов в рамках подписки Оkko-ЛАЙТ в онлайн-кинотеатре Оkko (без подписки на СберПрайм такая подписка в Оkko стоила бы 199 руб. в месяц или 1690 руб. в год), а также скидка 15% на покупку других фильмов;
  • доступ к более 40 миллионов композиций без рекламы в СберЗвуке (без подписки на СберПрайм такая подписка в Оkko стоила бы 169 руб. в месяц);
  • доставка продуктов из популярных магазинов (Ашан, Метро, ВкусВилл, Лента и многих других уже в 115 городах России) в СберМаркете (без подписки на СберПрайм доставка в СберМаркете стоит 158 рублей);
  • 30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка 20% на дополнительные гигабайты;
  • скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club;
  • скидка 10% на заказ такси Ситимобил;
  • скидка 15% на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов СберМобайл, а также красивый (бронзовый) номер в подарок.

Клиенты автоматически получают выгоду от подписки СберПрайм к каждому сервису, авторизуясь через Сбер ID, т.е. клиенту теперь не нужно иметь отдельные логин и пароль в каждом сервисе.

Единый Сбер ID делает клиентский опыт намного более комфортным.

Подключить или управлять подпиской можно на сайте www.sber.ru, а также в приложении СберБанк Онлайн (на iOS она уже доступна, на Android запустится 28-29 сентября), с октября подключить СберПрайм можно будет в отделениях банка. Подписка оплачивается банковской картой, воспользоваться ей может любой человек, вне зависимости от того, является ли он клиентом Сбера.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбера: 

«Экосистема Сбера объединяет разнообразные и полезные сервисы для повседневной жизни. А единая подписка сразу на несколько из них даёт нашим клиентам возможность познакомиться с новыми услугами и существенно сэкономить. По соотношению цена плюс качество сервисов, которые входят в базовую подписку СберПрайм — самое выгодное предложение на рынке. В СберПрайм будут появляться новые сервисы, кроме того, помимо базовой подписки появятся и другие варианты СберПрайм».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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