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«Сбербанк Управление Активами» запустил биржевой фонд для ответственных инвестиций

Сегодня начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Сбер — Ответственные инвестиции»[1], который инвестирует в компании, чей бизнес соответствует принципам ESG (Environmental, Social and Governance – окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление).

Биржевой фонд разработан «Сбербанк Управление Активами». Новый фонд инвестирует в акции компаний, входящие в «Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто».

Московская биржа запустила «Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития» 27 января 2020 года. В индекс были включены акции, эмитенты которых получили наивысшую оценку отчётности в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, представленную РСПП в декабре 2019 года. В частности, в него вошли ценные бумаги таких компаний, как НОВАТЭК, «Полюс», «Россети», «Татнефть» и ТМК.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Потрясения, которые мир пережил в этом году, привели к тому, что ещё больше людей осознали необходимость бороться с такими глобальными угрозами, как изменение климата, загрязнение окружающей среды, социальное неравенство, в том числе через поддержку компаний, которые следуют принципам ESG. Так, в 2020 году вложения частных инвесторов по всему миру в ESG-фонды достигло своего пика: в августе стоимость активов таких фондов превысила 100 млрд долларов. За 8 месяцев этого года инвесторы вложили в ESG-фонды втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сбербанк видит растущий интерес к таким вложениям среди своих клиентов, поэтому постоянно расширяет линейку продуктов и инструментов на основе ESG».

Приобрести паи нового биржевого фонда можно через приложение «Сбербанк Инвестор», а также у любого брокера, имеющего доступ к торгам на Московской бирже. Ознакомиться с линейкой биржевых фондов «Сбербанк Управление Активами» можно на сайте.

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Маркет-мейкером фонда выступает Sberbank CIB — один из крупнейших российских брокеров. Он обеспечивает ликвидность паев фонда — возможность купить или продать их на бирже в течение торгового дня.

Биржевые паевые инвестиционные фонды, или ETF (Exchange Traded Funds), — это фонды, паи которых можно купить и продать на бирже. Как правило, они формируются из ценных бумаг в соответствии с биржевым индексом. В 2018 году «Сбербанк Управление Активами» запустил торги на Московской бирже первым российским биржевым фондом (БПИФ), став пионером этой индустрии в России. На данный момент компания предоставляет клиентам широкую линейку биржевых фондов, из которых они могут сформировать диверсифицированный портфель по секторам, инструментам, странам и валютам.

[1] БПИФ РФИ «Сбер — Ответственные инвестиции»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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