На Александровском тракте устанавливают первый в Иркутской области автоматический пункт весогабаритного контроля

Пункт представляет собой систему датчиков, вмонтированных в асфальтобетонное покрытие и закрепленных на металлических фермах, сообщают в областной администрации.

Они автоматически фиксируют габариты и вес движущегося транспортного средства. Полученная информация передается на пульт управления. При выявлении превышения данные поступают в центр фиксации административных правонарушений, где составляется протокол об административном правонарушении. Полученные штрафы будут направлены в областной бюджет.

Первый автоматический пункт устанавливают на 21 километре автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. По ней движется большое количество лесовозов, зачастую с превышением массы и габаритов. Ещё два таких пункта в этом году появятся на трассах Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, Иркутск – Большое Голоустное. Общая стоимость комплексов составляет 144 млн рублей. Работы будут завершены 30 сентября.