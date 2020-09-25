Какие траты понесет заемщики во время оформления ипотеки?

В эти расходы могут входить: регистрационные пошлины и сборы, банковские операции со счетами, нотариальные услуги, выпуск банковской карты, работа оценщиков, передают РИА Новости слова партнера адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры" адвоката Муса Абдурахманов.

Полный список дополнительных издержек при оформлении ипотеки нужно взять в банке, чтобы подготовиться к сделке, советует эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта "Вашифинансы.рф" Луиза Кононыхина.

Кроме расходов во время оформления следует готовиться к издержкам и после приобретения жилья. Так, Абдурахманов заметил, что заемщики стараются выплатить первый взнос в максимально крупном размере, чтобы уменьшить переплату по ипотеке. По его словам, такой подход правильный, но всё же следует отложить небольшую часть суммы на возможные траты, которые возникнут в дальнейшем.