Новости

Какие траты понесет заемщики во время оформления ипотеки?

В эти расходы могут входить: регистрационные пошлины и сборы, банковские операции со счетами, нотариальные услуги, выпуск банковской карты, работа оценщиков, передают РИА Новости слова партнера адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры" адвоката Муса Абдурахманов.

Полный список дополнительных издержек при оформлении ипотеки нужно взять в банке, чтобы подготовиться к сделке, советует эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта "Вашифинансы.рф" Луиза Кононыхина.

Кроме расходов во время оформления следует готовиться к издержкам и после приобретения жилья. Так, Абдурахманов заметил, что заемщики стараются выплатить первый взнос в максимально крупном размере, чтобы уменьшить переплату по ипотеке. По его словам, такой подход правильный, но всё же следует отложить небольшую часть суммы на возможные траты, которые возникнут в дальнейшем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Властям Приангарья рекомендовали увеличить сбросы Иркутской ГЭС, чтобы отрегулировать уровень воды Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании