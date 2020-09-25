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На Байкале в бухте Песчаная рекультивируют сгоревший лес

В результате лесного пожара 2015-го года в районе бухты были повреждены более 2000 гектар леса, сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 

Повреждённая огнём и вредителями древесина складируется в валы, часть валов будет сожжена после установления устойчивого снежного покрова, часть планируется оставить на перегнивание, а часть после оценки технических качеств может быть планируется использовать при реконструкции участка Большой Байкальской.  

Сергей Кочнев, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности:  

Первая угроза горельника – это высокая вероятность вторичного распространения лесных пожаров. Потому что после уничтожения огнём крон деревьев произошло «осветление»: солнце стало проникать на самый нижний ярус леса и травяной покров начал расти более интенсивно. Однолетняя растительность в свою очередь высыхает и представляет собой горючую массу, готовую вспыхнуть от малейшей искры. Такой риск особенно велик в районе, где довольно многолюдно: здесь проходит Большая Байкальская тропа. Ещё одна опасность – это стволовые вредители. На погибшей древесине они чувствуют себя прекрасно и быстро плодятся, могут погубить и живые ослабленные пожаром соседние деревья.  Оставлять всё как есть, нельзя ещё и по той причине, что эстетическая привлекательность леса после верхового пожара очень низкая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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