Сбербанк представил новые сервисы, голосового помощника и приставку

По итогам 2020 года Сбербанк планирует получить более 70 млрд руб. выручки от цифровых нефинансовых сервисов — это не более 5% от его операционных доходов, сообщает РБК.
«По итогам второго квартала 2020 года многие сервисы экосистемы показали двукратный и трехкратный рост год к году. Рост доли дохода от небанковских сервисов будет происходить явно быстрее, чем от традиционных банковских, но на достижение доли 20–30% потребуется время», — говорит он.
«Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов «Салют».
В него входят три виртуальных помощника с разными «характерами»: «Сбер», «Афина» и «Джой». Они интегрированы в новое устройство SberPortal, которое также продемонстрировал банк. Это экран с сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Исполнительный вице-президент — руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский назвал новинку «умной» колонкой со встроенным экраном. Через устройство можно будет смотреть видеоконтент, слушать музыку, использовать его для видеосвязи, с помощью голосовых помощников — заказать доставку еды, приобрести предметы из фильма, записаться в салон красоты и т.д. Оно должно поступить в продажу в конце этого года, стоимость пока не называется.
«Сбер» показал и ТВ-приставку SberBox, которая подключается к телевизору.
В нее интегрированы голосовые помощники «Салют». Цена новой приставки на старте продаж составит 2990 руб., в дальнейшем — 3550 руб. В феврале «дочка» Сбербанка «СберДевайсы» начала продавать свое первое устройство — Okko Smart Box. Это ТВ-приставка, разработанная для онлайн-кинотеатра Okko, которая подключается к телевизору и к интернету. В начале июля Греф предлагал президенту России Владимиру Путину использовать ТВ-приставку в школах, «зашить» в нее образовательную платформу и организовать доступ к суперкомпьютеру. Как пояснил представитель Сбербанка, в ближайшее время владельцы ТВ-приставок Okko получат возможность загрузить в них голосовых ассистентов «Салют».
В офисах Сбербанка появятся пункты выдачи посылок.
Кроме того, «Сбер» запускает 15-минутную курьерскую доставку в Москве и Санкт-Петербурге. В сервисе такси «Ситимобил» (принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group) можно будет прокладывать маршрут для электросамокатов, а в ближайшее время такая опция будет запущена для велосипедов и общественного транспорта.
- «Сбер» также продемонстрировал свою образовательную платформу для школ «СберКласс», которая предлагает персонализированную модель образования на Школьной цифровой платформе. Сейчас «СберКласс» работает в 65 регионах.
- «СберЗвук», о запуске которого на базе сервиса Zvooq Сбербанк объявил 23 сентября, будет предлагать персонифицированные подборки подкастов и музыки.
- «Сбер» запускает Smart Market — платформу, на которой различные компании, в том числе малый бизнес, смогут создавать новые навыки для голосовых ассистентов «Салют». Для этого можно будет использовать шаблоны, иметь навыки программиста необязательно. Навыки для «Салюта» уже сделали «Кофемания» (заказ доставки еды), S7 (покупка авиабилетов) и другие компании.
- «Сбер» также анонсировал специальный пакетный тариф на услуги компаний, входящих в его экосистему, — «СберПрайм» за 199 руб. в месяц или 990 руб. в год до конца 2020-го (с 2021 года цена годовой подписки вырастет до 1990 руб.).