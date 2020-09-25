Сбербанк представил новые сервисы, голосового помощника и приставку

По итогам 2020 года Сбербанк планирует получить более 70 млрд руб. выручки от цифровых нефинансовых сервисов — это не более 5% от его операционных доходов, сообщает РБК.

«По итогам второго квартала 2020 года многие сервисы экосистемы показали двукратный и трехкратный рост год к году. Рост доли дохода от небанковских сервисов будет происходить явно быстрее, чем от традиционных банковских, но на достижение доли 20–30% потребуется время», — говорит он.

«Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов «Салют».

В него входят три виртуальных помощника с разными «характерами»: «Сбер», «Афина» и «Джой». Они интегрированы в новое устройство SberPortal, которое также продемонстрировал банк. Это экран с сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Исполнительный вице-президент — руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский назвал новинку «умной» колонкой со встроенным экраном. Через устройство можно будет смотреть видеоконтент, слушать музыку, использовать его для видеосвязи, с помощью голосовых помощников — заказать доставку еды, приобрести предметы из фильма, записаться в салон красоты и т.д. Оно должно поступить в продажу в конце этого года, стоимость пока не называется.

«Сбер» показал и ТВ-приставку SberBox, которая подключается к телевизору.

В нее интегрированы голосовые помощники «Салют». Цена новой приставки на старте продаж составит 2990 руб., в дальнейшем — 3550 руб. В феврале «дочка» Сбербанка «СберДевайсы» начала продавать свое первое устройство — Okko Smart Box. Это ТВ-приставка, разработанная для онлайн-кинотеатра Okko, которая подключается к телевизору и к интернету. В начале июля Греф предлагал президенту России Владимиру Путину использовать ТВ-приставку в школах, «зашить» в нее образовательную платформу и организовать доступ к суперкомпьютеру. Как пояснил представитель Сбербанка, в ближайшее время владельцы ТВ-приставок Okko получат возможность загрузить в них голосовых ассистентов «Салют».

В офисах Сбербанка появятся пункты выдачи посылок.

Кроме того, «Сбер» запускает 15-минутную курьерскую доставку в Москве и Санкт-Петербурге. В сервисе такси «Ситимобил» (принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group) можно будет прокладывать маршрут для электросамокатов, а в ближайшее время такая опция будет запущена для велосипедов и общественного транспорта.