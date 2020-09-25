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Иркутянин оплатил долг в пользу управляющей компании после ареста автомобиля марки Lexus

Житель элитного коттеджного поселка задолжал управляющей компании 200 тыс. рублей. Мужчина в течение года не вносил плату за предоставляемые услуги, сообщают в УФССП России по Иркутской области.

Поскольку в срок для добровольного погашения задолженности мужчина не исполнил свои долговые обязательства, должностным лицом был составлен акт описи и ареста автомобиля марки Lexus RX, 2017 года выпуска, собственником которого является должник. 

Не желая допустить утраты транспортного средства, гражданин оплатил задолженность в полном объеме. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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