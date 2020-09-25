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Более 80% россиян следят за своим здоровьем во время вспышки ОРВИ

Среди наиболее распространенных проявлений заботы — отказ от вредных привычек — курения (55%), алкоголя (49%) — и своевременное обращение к врачам (46%). Женщины чаще проявляют заботу о своем здоровье, нежели мужчины (88% против 80% соответственно), сообщает ВЦИОМ. 

За последние полгода болели или болеют сейчас 17% россиян. Стоит отметить, что чем моложе опрошенные, тем чаще они об этом сообщают (27% среди 18-24-летних, 20% среди 35-44-летних и 10% в старшей возрастной группе). В целом практически никогда не болеют или болеют реже одного раза в год более половины опрошенных (55%). Это отмечают в большей мере мужчины (64%), а также опрошенные старше 45 лет (58-59%). 39% участников опроса сообщили, что обычно болеют один-два раза в год.

Информированность о существующих мерах профилактики ОРВИ выше среди женщин (87% против 77% мужчин), среди респондентов старше 34 лет (82-85%), а также среди тех опрошенных, кто болеет чаще раза в год (88%).

Чаще всего к мерам профилактики ОРВИ относят вакцинацию (26%), а также серию санитарно-гигиенических мер: снижение количества социальных контактов и социальную дистанцию (19%), соблюдение гигиенических норм (17%) и ношение масок и перчаток (15%). Значительное число опрошенных упоминали меры, связанные с образом жизни и повседневными ритуалами: одеваться по погоде (15%), закаляться (15%), заниматься спортом (14%), соблюдать режим сна и отдыха (13%).

Народные средства, такие как лук, чеснок, цитрусовые, баня, в качестве профилактических мер рассматривают 15% опрошенных, что существенно превышает прием каких-либо препаратов (10%).

Среди наиболее популярных за последний год мер, которые опрошенные предпринимали для защиты от сезонных заболеваний, — ношение масок (16%), прием витаминов и вакцинация (по 12% соответственно), соблюдение социальной дистанции или самоизоляция (11%), а также использование народных средств (11%) и дезинфекция (9%).

Главный аргумент в пользу профилактики, с точки зрения тех, кто за последний год что-то делал для предотвращения заболеваний, — опасение быть заразным для близких (70%). Эту точку зрения в равной мере разделяют как мужчины, так и женщины. На втором месте по важности — предотвращение осложнений (44% респондентов), причем этот довод чаще указывают женщины (51%). 34% опрошенных не хотели бы терять доход или иметь сложности на работе из-за болезни.

Среди причин отказа от профилактики ОРВИ и гриппа лидируют отсутствие болезни и непонимание необходимости системно предпринимать меры по ее предотвращению (46%), также опрошенные называли отсутствие опасения заболеть (4%), недостаток времени (3%), негативные установки в отношении врачей и таблеток (2%). Каждый десятый (9%) полагает, что имеет хороший иммунитет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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