Золото, ты куда? Драгметаллы активно снижаются

Цены на золото активно снижаются четвертый день подряд, потеряв к текущему моменту около 5%, и приблизившись к $1850 за унцию. С августовских максимумов падение составило уже более 10%, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.



Давление на котировки драгоценного металла оказывает несколько факторов. Во-первых, это укрепление доллара США. Усиление «американца» традиционно негативно отражается на динамике драгметалла и прочих commodities.

Формальным импульсом к росту индекса доллара стало заседание ФРС, прошедшее на прошлой неделе. В целом из итогов заседания можно сделать вывод, что регулятор готов оказывать рынкам монетарную поддержку, но об экстренных мерах стимулирования экономики говорить уже не приходится. В связи с этим инфляционные риски несколько снижаются, что негативно отражается в динамике котировок золота.

Второй момент — стейтмент регулятора мог стать триггером к началу оттока спекулятивного капитала из золота, влияние которого на котировки было очень значительным в последние месяцы.

Дополнительным фактором давления на драгметаллы можно отметить снижающиеся риски для мировой экономики со стороны коронавируса. Несмотря на то, что сейчас складывается ситуация, когда некоторые страны вынуждены вновь прибегнуть к карантинным ограничениям, рынок живет ожиданиями скорого повсеместного появления вакцины.

Вслед за золотом ушли в пике и цены на серебро. Здесь наиболее важным драйвером для котировок в последнее время была спекулятивная составляющая. Теперь, когда наблюдается отток капитала из актива, цены начали стремительно корректироваться, возвращаясь к более оправданным уровням. За последние четыре дня котировки потеряли 17%, от максимумов августа падение составило около 24%.

На текущий момент нет уверенности в том, что цены на золото смогут вернуться на исторические максимумы в ближайшее время. Наоборот, спекулятивная природа подъема котировок в последние месяцы создает риски продолжения оттока капитала в краткосрочной перспективе. С технической точки зрения в качестве ближайшего уровня поддержки можно обозначить $1815.