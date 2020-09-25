Новости

Золото, ты куда? Драгметаллы активно снижаются

Цены на золото активно снижаются четвертый день подряд, потеряв к текущему моменту около 5%, и приблизившись к $1850 за унцию. С августовских максимумов падение составило уже более 10%, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Давление на котировки драгоценного металла оказывает несколько факторов. Во-первых, это укрепление доллара США. Усиление «американца» традиционно негативно отражается на динамике драгметалла и прочих commodities.

Формальным импульсом к росту индекса доллара стало заседание ФРС, прошедшее на прошлой неделе. В целом из итогов заседания можно сделать вывод, что регулятор готов оказывать рынкам монетарную поддержку, но об экстренных мерах стимулирования экономики говорить уже не приходится. В связи с этим инфляционные риски несколько снижаются, что негативно отражается в динамике котировок золота.

Второй момент — стейтмент регулятора мог стать триггером к началу оттока спекулятивного капитала из золота, влияние которого на котировки было очень значительным в последние месяцы.

Читайте также:

Инвесторы разогревают платину. Фонды запасаются металлом в ожидании роста цены
11 сентября 2020
ЦБ готов внедрять автоматизацию в ломбардах
20 августа 2020

Дополнительным фактором давления на драгметаллы можно отметить снижающиеся риски для мировой экономики со стороны коронавируса. Несмотря на то, что сейчас складывается ситуация, когда некоторые страны вынуждены вновь прибегнуть к карантинным ограничениям, рынок живет ожиданиями скорого повсеместного появления вакцины.

Вслед за золотом ушли в пике и цены на серебро. Здесь наиболее важным драйвером для котировок в последнее время была спекулятивная составляющая. Теперь, когда наблюдается отток капитала из актива, цены начали стремительно корректироваться, возвращаясь к более оправданным уровням. За последние четыре дня котировки потеряли 17%, от максимумов августа падение составило около 24%.

На текущий момент нет уверенности в том, что цены на золото смогут вернуться на исторические максимумы в ближайшее время. Наоборот, спекулятивная природа подъема котировок в последние месяцы создает риски продолжения оттока капитала в краткосрочной перспективе. С технической точки зрения в качестве ближайшего уровня поддержки можно обозначить $1815.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему растет золото?":
Все материалы сюжета (50)


Реклама на сайте

На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Властям Приангарья рекомендовали увеличить сбросы Иркутской ГЭС, чтобы отрегулировать уровень воды Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании