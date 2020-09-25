Число новых случаев коронавируса в Иркутской области достигло 82

По данным оперативного штаба, на 25 сентября в Иркутской области подтверждено 82 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 18 745. За последние сутки выздоровели 143 человека, за весь период эпидемии – 16 797.

Амбулаторно лечатся 811 человек, госпитализированы – 827(+46). Всего за период эпидемии умерло 222 (+2) человека.

В целом, эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,1-0,3%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.

В России шестой день подряд число новых заболевших COVID-19 превышает 6 тыс. За последние сутки зарегистрировано 6595 новых случаев заражения COVID-19. Накануне выявили 6431 зараженного. Общее число заболевших достигло 1 128 836. Но, судя по опросам, рост заболеваемости коронавирусом пока не пугает россиян. Как показало исследование SuperJob, более половины россиян уверены, что текущая эпидемиологическая обстановка не требует введения строгого карантина в стране (57%).