Новости

Число новых случаев коронавируса в Иркутской области достигло 82

По данным оперативного штаба, на 25 сентября в Иркутской области подтверждено  82 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 18 745. За последние сутки выздоровели 143 человека, за весь период эпидемии – 16 797. 

Амбулаторно лечатся 811 человек, госпитализированы – 827(+46). Всего за период эпидемии умерло 222 (+2) человека.

В целом, эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,1-0,3%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.

Читайте также:

Рост заболеваемости коронавирусом пока не пугает россиян
25 сентября 2020
В России шестой день подряд число новых заболевших COVID-19 превышает 6 тыс.
24 сентября 2020

В России шестой день подряд число новых заболевших COVID-19 превышает 6 тыс. За последние сутки зарегистрировано 6595 новых случаев заражения COVID-19. Накануне выявили 6431 зараженного. Общее число заболевших достигло 1 128 836. Но, судя по опросам, рост заболеваемости коронавирусом пока не пугает россиян. Как показало исследование SuperJob, более половины россиян уверены, что текущая эпидемиологическая обстановка не требует введения строгого карантина в стране (57%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2235)


Реклама на сайте

На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Властям Приангарья рекомендовали увеличить сбросы Иркутской ГЭС, чтобы отрегулировать уровень воды Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании