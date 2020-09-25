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Банк «Открытие» и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона

Соглашение о сотрудничестве подписано 24 сентября в Новосибирске в рамках рабочей встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с президентом-председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым. Стороны договорились развивать сотрудничество в реализации приоритетных национальных и региональных проектов.

В рамках соглашения планируется разработка и реализация инвестиционных проектов, а также программ финансирования строительства образовательных и медицинских учреждений, жилых домов, автомобильных дорог с использованием механизма государственно-частного партнерства. Банк «Открытие» накопил достаточный опыт в структурировании таких проектов в разных регионах страны и предлагает экспертизу, финансирование и гарантии строительства новых объектов.

Банк «Открытие» намерен реализовать совместные проекты с Фондом развития и поддержки малого бизнеса Новосибирской области, выступать с экспертизой в образовательных проектах для предпринимателей, а также осуществлять финансовую поддержку регионального и муниципальных бюджетов.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»:

«Новосибирск как столица Сибирского федерального округа располагает большим научно-техническим, инновационным, производственным и культурным потенциалом.  Соглашение с правительством Новосибирской области предусматривает активное участие банка в развитии инфраструктурных проектов на территории региона - таких как строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево и реализации госпрограммы по стимулированию развития жилищного строительства до 2024 года. Мы также рассматриваем возможность кредитования масштабных проектов в здравоохранении и образовании, реализуемых по схеме государственно-частного партнерства. Одним из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие» также является работа с предпринимательским сообществом. Мы планируем и далее поддерживать пострадавшие от кризиса отрасли и предоставлять максимально выгодные условия для работающего малого и среднего бизнеса, принимать активное участие в реализации государственных программ по поддержке МСП в регионе: в том числе совместно с Фондом поддержки МСП Новосибирской области. Кроме того, банк будет принимать активное участие в образовательных проектах по повышению финансовой грамотности среди населения и бизнеса региона. Своей важной социальной задачей группа «Открытие» считает повышение доступности и качества финансовых услуг, расширение сети зарплатных проектов среди муниципальных предприятий в сфере образования, здравоохранения и культуры, оказание им посильной спонсорской помощи. Уверен, что такой комплексный подход к сотрудничеству даст хорошие результаты как для социально-экономического развития Новосибирской области, так и для бизнеса группы «Открытие».

«Банк «Открытие» присутствует в Новосибирской области достаточно давно, это известный игрок. Банк очень силен в кредитовании малого и среднего бизнеса, участвует в государственных программах поддержки МСП. Банк только за последнее время выдал более 2 000 ипотечных кредитов. В этом году направление сотрудничества дополнилось работой по реализации пакета антикризисных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, – банк «Открытие» здесь тоже подставил надежное плечо. Тем не менее, мы нашли возможность для укрепления и расширения сотрудничества – банк имеет амбициозные планы по увеличению объемов кредитования строительного комплекса, есть потенциальные клиенты в агропромышленной сфере, перерабатывающей промышленности. Мы постарались закрепить это официальным документом и провели переговоры для того, чтобы наметить направления расширения сотрудничества», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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